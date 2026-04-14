Футболист "Урала" рассказал о планах на РПЛ

Игроки екатеринбургского "Урала" нацелены на выход в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) напрямую, несмотря на ряд неудачных результатов в весенней части сезона Лиги Пари (Первой лиги). Об этом ТАСС рассказал полузащитник "Урала" Виталий Бондарев.

В весенней части турнира "Урал" одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

"Мы стараемся находить позитив, несмотря на то что не всегда удачно складываются игры. Еще впереди шесть игр, все может поменяться, но мы в любом случае рассматриваем выход в РПЛ напрямую, несмотря на то что у нас не всегда что-то получается. Конечно, хотелось бы совсем других результатов", - сказал Бондарев.

В таблице Первой лиги "Урал" после 28 матчей занимает третью строчку, на счету команды 49 очков. От идущей второй московской "Родины" екатеринбургская команда отстает на 6 очков. Возглавляет таблицу воронежский "Факел", набравший 59 очков.

Две лучшие команды Первой лиги по итогам сезона напрямую выйдут в РПЛ, 3-я и 4-я проведут стыковые матчи за право в следующем сезоне сыграть в элите российского футбола соответственно с 14-м и 13-м клубами РПЛ.