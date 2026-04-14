Асенсио не сыграет в ответном матче с «Баварией» из-за гастроэнтерита

Рауль Асенсио не сыграет с «Баварией» из-за гастроэнтерита.

Защитник «Реала» Рауль Асенсио не сыграет в ответном матче с «Баварией».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене в среду, 15 апреля. В первой игре «Реал» уступил со счетом 1:2.

Асенсио не вошел в заявку мадридцев на завтрашнюю игру. Как сообщает Marca, защитник не сможет сфграть из-за гастроэнтерита.

