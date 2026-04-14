Газзаев рассказал, чего ожидать от нового лимита на легионеров

Новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге связан с вопросом уменьшения количества иностранных футболистов. Я думаю, что новое сочетание в виде 7 иностранных и 4 российских игроков на поле, 12 легионеров в заявке будет нормальным и хорошим вариантом для всех. Конечно, дай бог, чтобы к сезону-2028/29 российские клубы играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в европейских международных клубных турнирах. Что касается будущего ужесточения лимита на легионеров с каждым годом, то к этому вопросу нужно будет подходить аккуратно. Как мы понимаем, к сезону-2028/29 планируется ужесточение лимита на легионеров в премьер-лиге до схемы "10 иностранных футболистов в заявке, 5 — на поле".

Конечно, лучше всего принимать решения по развитию как в футболе, так и во всех других сферах своевременно. То есть ужесточение лимита на легионеров могли бы начать раньше, имею в виду именно с того момента, когда российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров, в 2022 году. Тогда было бы больше времени для экспериментов, мы бы смогли увидеть в полном объеме влияние нового ограничения на иностранных футболистов на развитие российского футбола. Возможно, все-таки это нужно было сделать именно в тот момент. Тогда же можно было бы попробовать и вариант с поддержкой отечественных тренеров в российских клубах, то есть ограничить работу иностранных специалистов.

Я думаю, что изменения в лимите в целом сделаны для того, чтобы в крупных турнирах принимало участие больше российских футболистов. Тем не менее сейчас, когда мы находимся в изоляции, мы тоже видим, сколько молодых талантливых футболистов появляется в наших командах. Думаю, что в целом это правильно выбранный путь, который должен реализоваться.

Совсем недавно Международная федерация плавания допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований без ограничений, с флагом и гимном. Мы видим большую работу Министерства спорта РФ, и я надеюсь, что с одного из главных видов спорта, популярного во всем мире, футбола, также скоро снимут санкции и российские клубы и сборные вновь смогут выступать на международных турнирах. Но когда мы попадаем на международную арену, то увидим, что уровень там совсем другой. Нужно будет постепенно подходить к таким вопросам, как лимит на иностранных футболистов. Конечно, при новом лимите будет больше появляться российских хороших игроков. Но на высоком уровне необходимы высококлассные футболисты, главное, чтобы к моменту возвращения такие появились среди россиян. Совсем недавно в матче Лиги чемпионов с французским ПСЖ в составе английского "Ливерпуля" вышел всего один англичанин. О чем это говорит? Многие команды, которые участвуют в столь престижных турнирах, используют другое соотношение иностранных футболистов и своих, зачастую отдавая предпочтение иностранцам. В России важно сделать так, чтобы именно отечественные футболисты играли ключевую роль в построении игры команд.

В случае допуска российских клубов и сборных к турнирам определяться с лимитом на легионеров нужно будет более осторожно. Все-таки это связано с тем, что на международной арене, в турнирах клубов или сборных, совсем другой уровень. Дай бог, чтобы наши клубы и сборные вновь начали выступать в престижных международных турнирах, хочется, чтобы они имели возможность развиваться.

Мы, бывшие главные тренеры сборной России, в ноябре проводили встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, где в том числе обсуждали вопрос лимита на легионеров и развитие отечественного футбола в целом. Он услышал из первых уст наше мнение. Когда ты общаешься с теми людьми, которые участвовали и участвуют в турнирах или соревнованиях, можно выйти на более правильное направление. Поэтому такие встречи нужны.

Мы начинали успешное развитие российского футбола во времена, когда не было ограничений. В 2005 году ЦСКА стал первым российским клубом, выигравшим международный европейский турнир. Тогда мы завоевали Кубок УЕФА. У нас в стартовом составе на финальный матч тогда было 5 иностранных и 6 российских футболистов. Уже с 2005 года был принят лимит на легионеров, при котором на поле могли находиться не более 5 иностранных игроков, с сезона 2006 года — не более 7 иностранцев. Тем не менее в 2008 году "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, в том же году сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы. Стоит заметить, что костяк национальной команды на тот момент составляли футболисты ЦСКА и "Зенита", которые добыли России первые победы на международном уровне. Период с 2005 по 2008 год является лучшим с точки зрения развития именно российского футбола по игрокам и трофеям на международной арене.

С другой стороны, мне кажется, что развитие как в футболе, так и в других видах спорта может быть и в естественном положении. Ведь ограничение на использование иностранных футболистов в клубах РПЛ было разным за всю историю, были ограничения на 3 иностранцев, на 5. Но любой лимит должен приносить результат и качество игры, а не коллективизм. Поэтому нужно такое ограничение, которое пойдет на пользу российскому футболу. Ведь иностранные футболисты тоже вносят свой вклад в развитие как клуба, так и футбола в целом, помогая развиваться отечественным игрокам.

Одним из аргументов для внедрения лимита на легионеров является итальянский футбол. Сборная Италии пропустила уже третий чемпионат мира по футболу подряд, команда не смогла квалифицироваться на итоговый турнир. Из-за пропуска мировых первенств падает уровень и интерес. Ранее сборная Италии выступала почти на каждом чемпионате мира, показывала хорошие результаты, доходила до финала, выигрывала турнир. Конечно, итальянская федерация футбола старается как можно внимательнее относиться к возможному развитию вида спорта в стране и возможному внедрению ограничений на своих игроков.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru