Экс-арбитр Федотов оценил пенальти «Сочи»

Экс-арбитр Федотов о пенальти «Сочи»: все основания для его назначения были.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов согласился с решением судей назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи».

В 24-м туре Мир РПЛ ЦСКА уступил со счетом 0:1. Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич, реализовавший пенальти, назначенный арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.

«Нужно исходить из логики арбитров в поле и на ВАР. Шла подача в штрафную площадь, в зону, где борются два футболиста. Они подстраиваются под мяч, а уже потом защитник ЦСКА наступает на ногу футболисту «Сочи» по неосторожности. Жоао Виктор воздействует на Литвинова, и Вячеслав не может нормально выпрыгнуть.

Цыганок не мог видеть этот эпизод, потому что арбитр всегда смотрит на мяч и на руки футболистов. Арбитр на ВАР правильно позвал Сергея к монитору. Все основания для назначения пенальти были», – сказал Федотов.