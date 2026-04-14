Агент Дзюбы прокомментировал возможный переход форварда "Акрона"

Леонид Гольдман, представитель нападающего "Акрона" Артема Дзюбы, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в другой клуб.

"На данный момент эта информация не соответствует действительности. Контракт у Артема заканчивается, чисто теоретически он может перейти в любой клуб РПЛ, но я уже много раз говорил, что все мысли Артема сосредоточены на том, чтобы помочь "Акрону" решить ситуацию, а она сейчас не самая простая. Никаких контактов ни с "Родиной", ни с другими клубами не было. В конце сезона будет какая-то ясность, где Артем продолжит карьеру и продолжит ли", - сказал агент.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий "Акрона" Артем Дзюба может перейти этим летом в "Родину". По данным источника, игрок хочет пожить в Москве.

Дзжба защищает цвета "Акрона" с осени 2024 года. Нынешний действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня. В текущем сезоне форвард забил 7 голов и отдал 5 результативных передач на партнеров в 22 матчах за тольяттинскую команду в Российской Премьер-Лиге. В августе футболисту исполнится 38 лет.

"Родина" набрала 55 очков после 28 туров и занимает второе место в таблице Первой лиги, кторое дает право на прямой выход в РПЛ.