В "Барселоне" недовольны газоном на стадионе "Атлетико"

Каталонцы выразили недовольство состоянием покрытия на "Метрополитано". Как сообщает испанское издание As, главный тренер Ханси Флик и игроки "Барселоны" остались недовольны состоянием газона на стадионе "Метрополитано" перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

На предматчевой тренировке немец подошел к делегату УЕФА и обратил его внимание на то, что трава не подстрижена должным образом, что скажется на действиях футболистов. В свою очередь в мадридском клубе заявили, что газон не изменился и находится в одном и том же состоянии в течение месяца.

Отметим, трава, подстриженная опеределенным образом, может замедлить мяч, что затруднит быстрые и точные передачи. Из-за этого каталонским игрокам будет сложнее проводить атаки в их обычной манере. В то же время "Атлетико" может использовать это в свою пользу, так как замедление игры даст им тактическое преимущество.

Ответная игра между "Атлетико" и "Барселоной" состоится сегодня, 14 арпеля. Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени. Напомним, в первом поединке команда Диего Симеоне одержала гостевую победу со счетом 2:0.