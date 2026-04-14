Игрок ЦСКА высказался о дебюте за сборную

Игрок ЦСКА Кирилл Глебов высказался о своем дебюте за национальную команду.

"Если быть честным, я не испытывал запредельных эмоций. Я шел к этому долгое время. Самые сильные эмоции были, когда увидел свою фамилию в окончательном списке. Когда ты уже находишься внутри команды, тренируешься с ними, ты уже не ощущаешь такого волнения, просто выходишь на поле, на свой матч, в котором тебе дают шанс", - сказал Глебов.

Крайний фланговый нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов дебютировал за национальную сборную России 4 сентября 2025 года в товарищеском поединке против Иордании (0:0). С того момента 20-летний вингер провел в футболке сборной 4 матча, в которых сыграл 119 минут и не отметился результативными действиями.

В составе "армейцев" Глебов принял участие в этом сезоне в 31 встрече и записал на свой счет 7+3 по системе гол плюс пас.