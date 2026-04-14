Ловчев не верит в возможности Батракова

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил «Матч ТВ», что не верит в возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова во французский «ПСЖ».

Батраков в нынешнем сезоне МИР РПЛ забил 12 голов и отдал девять результативных передач в 23 матчах.

— Все всегда задают вопрос, надо ли куда‑то ехать Сперцяну, Батракову или еще кому‑то… Если за тобой гоняются в Европе и ты знаешь, что ты будешь там играть, наверное, надо. Там уровень футбола выше. Но по большому счету сегодня от нас только если с натяжкой кто‑то достиг этого уровня. Это все не так, как было в то время, когда массово уезжали в Испанию: там и Мостовой, и Карпин, Никифоров, и Онопко, и еще‑еще‑еще. Только в Испанию уехало человек восемь. А еще Шалимов и прочие поехали в другие страны. Они нужны были! И тогда ехать надо. А сейчас не особо кто‑то и нужен, откровенно говоря.

— Когда говорят про интерес «ПСЖ» к Батракову, вы как реагируете? Он такую команду может усилить?

— Я не знаю, про какой интерес к Батракову говорится. Когда за игроком гоняются, тогда все понятно. А это откуда‑то появляются слухи про такие интересы… Трудно мне оценивать это. Какой там интерес к кому возникает… Наверное, возник после того, как Кубу обыграли со счетом 8:0.

— В общем, в возможный переход Батракова в «ПСЖ» не очень верится?

— Нет, не верится. Пока даже разговоров нет. Это интересный игрок. Возможно, он будет лучше развиваться в сильном чемпионате. Но пока я не вижу, что Батраков усилит или будет основным игроком в «ПСЖ», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Летом 2025 года «Локомотив» продлил контракт с 20‑летним Батраковым до 2029‑го.

