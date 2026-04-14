Хавбек «Ростова» оценил возможности Батракова

Хавбек «Ростова» Миронов: Батраков со своей головой и в «Реале» играть может.

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов считает, что Алексей Батраков способен заиграть в европейском топ-клубе.

Ранее появилась информация, что полузащитником «Локомотива» интересуется «ПСЖ».

– Это вполне возможно. Два сезона человек в числе лучших бомбардиров. Почему нет? Сафонов уехал, почему Батраков не может?

– Кто-то говорит, что ему не хватит физических качеств или что он еще не доказал свою состоятельность, проведя всего два сезона.

– Извините меня, вы проведите два подряд чемпионата на таком уровне. Ладно, если бы он провел один сезон, а потом через три года еще один. Два сезона подряд человек доказывает, что у него на поле голова работает, как у трех процентов людей в нашем чемпионате. В принципе, он ведет команду. Если кто-то говорит про физику: приедет туда и наберет ее. Но со своей головой он может и в «Реале» играть.

– Он первый, кто из нашего чемпионата уедет этим летом?

– Я очень на это надеюсь. По нашим меркам, он молодой, поэтому я очень надеюсь, что все состоится, он попробует себя в Европе и закрепится там, – сказал Миронов.