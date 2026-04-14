В клубе Первой лиги отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе

Спортивный и операционный директор "Родины" Алексей Зинин прокомментировал возможное приглашение в клуб форварда "Акрона" Артема Дзюбы.

"Артем — сильнейший российский форвард последнего десятилетия, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью", - сказал Зинин.

Ранее в прессе появилась информация о том, что центральный нападающий "Акрона" Артем Дзюба может этим летом перейти в "Родину". Сообщалось, что московский клуб обсуждал вариант с приглашением 37-летнего форварда, а сам игрок хотел бы перебраться в столицу.

По итогам 28 сыгранных туров "Родина" набрала 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, которое дает право на прямой выход в Российскую Премьер-Лигу. От лидирующего воронежского "Факела" московскую команду отделяет четыре балла.