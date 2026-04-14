Спортивный юрист прокомментировал новый лимит

Спортивный юрист Прокопец о новом лимите: «Приказ Минспорта, по сути, ссылается на акт 2023 года – для граждан стран ЕАЭС ничего не изменилось. Пресса не разобралась и начала волноваться»
Ранее Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. Согласно тексту проекта, в сезоне-2026/2027 команды Мир РПЛ смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.
«Не нужно делать никаких выводов, исходя из наименований в приказе, поскольку этот приказ является, по сути, реферальным и ссылается на уже существующий приказ 2023 года. Это не самостоятельный документ, а лишь акт, вносящий изменения в другие правовые акты. В документе 2023 года четко указано, что легионеры – это игроки, не имеющие права выступать за сборную России, за исключением футболистов-граждан стран ЕАЭС. Ничего не изменилось: это фальстарт прессы, которая не разобралась и начала волноваться», – сказал Прокопец.
«Страны Северной Европы не намерены проводить международные турниры, пока ситуация не изменится». Федерация Эстонии не поддержали допуск российских пловцов с флагом
Джолион Палмер: «Уход Ферстаппена из «Ред Булл» кажется неизбежным. Это крах империи»
Софья Самодурова: «На «Русском вызове» мне хотелось сделать что-то уникальное. Так родилась идея о программе без музыки»
«Страны Северной Европы не намерены проводить международные турниры, пока ситуация не изменится». Федерация Эстонии не поддержали допуск российских пловцов с флагом
Джолион Палмер: «Уход Ферстаппена из «Ред Булл» кажется неизбежным. Это крах империи»
Софья Самодурова: «На «Русском вызове» мне хотелось сделать что-то уникальное. Так родилась идея о программе без музыки»