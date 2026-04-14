Чемпионская интрига вернулась, а «Урал» совсем отстал. Главное за тур в Первой лиге

В Воронеже стремительно холодает — теперь всего «+4» от «Родины».

В Лиге Pari обостряется борьба за первое место! Казалось, что после поражения «Урала» от «Факела» (0:1) интрига умерла, но «Родина» Хуана Диаса весной набрала какой-то сумасшедший ход. В центральном матче 28-го тура московская команда оформила победу в Воронеже. Об этом и не только – в обзоре «Чемпионата».

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Третьи 0:0 «КАМАЗа» подряд

Одна из самых забивных команд чемпионата (41 мяч, столько же у «Урала», больше только у «Родины») забыла про голы. В этом туре сильно подвела погода в Набережных Челнах – резкое похолодание, снег. Хотя по моментам «КАМАЗ» и «Нефтехимик» наиграли хотя бы на гол – 1,56 xG у хозяев против 1,12.

Несколько шансов упустили Давид Караев и Даниил Шамкин, у «Нефтехимика» ближе всех к голу был Кирилл Моисеев. Очередной классный матч провёл вратарь «КАМАЗа» Евгений Замерец, который отыграл 50% встреч в чемпионате (четыре из восьми) на «ноль». Также отметим 20-летнего Владислава Давыдова – сын Сергея Давыдова дебютировал за «КАМАЗ» и вышел на левом краю обороны вместо дисквалифицированного Руслана Аюкина.

«Енисей» разнёс «Чайку»

Казалось, что после зимнего обновления и серии неплохих матчей команда Дмитрия Комбарова зацепится за выживание. Но с каждым туром шансов всё меньше. «Чайка» показывает весёлый и открытый футбол, однако всегда допускает огромное количество моментов у своих ворот. «Енисей» Сергея Ташуева (он, к слову, не присутствовал на игре по семейным обстоятельствам) грамотно воспользовался чужими ошибками.

Хотя в первом тайме «Чайка» навязала неплохую борьбу. На 17-й минуте Глеб Пополитов создал шанс для Артёма Соколова, который не попал по воротам. Вскоре «Енисей» открыл счёт (отличился Александр Надольский). «Чайка» быстро отыгралась – Соколов реализовал пенальти. На 38-й минуте Надольский пробил в Андрея Окладникова, от которого мяч отлетел в ворота – так гости вышли вперёд.

После перерыва «Енисей» полностью перехватил контроль над игрой. Надольский оформил дубль. Вышедший на замену Астемир Хашкулов на 75-й минуте установил окончательный счёт. У «Чайки» уже 63 пропущенных в сезоне. Для сравнения – на втором месте по этому показателю находится ульяновская «Волга» (41). Впрочем, «Чайка» всё равно готовится к новой жизни. Команда до сих пор играет домашние встречи в Подольске. По информации журналиста Сергея Ильёва, у «Чайки» скоро поменяются владельцы.

«Спартак» в меньшинстве дожал «Черноморец»

Тактические эксперименты в Костроме продолжаются. Вместо дисквалифицированного Амура Калмыкова в центре нападения «Спартака» вышел боснийский хавбек Фарук Гогич. «Черноморец» классно провёл стартовый отрезок и вышел вперёд уже на девятой минуте – забил Александр Хубулов. Как всегда, на помощь «Спартаку» пришли стандарты – на 26-й минуте Николай Тарасов замкнул подачу Джордже Пантелича от угла поля: 1:1.

После перерыва гости попали в тяжёлую ситуацию – на 53-й минуте Денис Жилмостных получил второе предупреждение. Арбитр Сергей Федотов в этом матче показал 11 жёлтых – щедрая раздача.

Казалось, что «Спартак» уйдёт в глухую оборону. Но Гогич не просто так вышел играть нападающего. Именно он заработал пенальти на 73-й минуте. Пантелич не промахнулся. Костромичи грамотно удержали победные 2:1 и увезли из Новороссийска три очка. Волевая победа в меньшинстве – мощно. «Спартак» всего на одно очко отстаёт от топ-4. А вот «Черноморец» никак не может оторваться от зоны вылета. Здесь разрыв такой же – одно очко.

«Понятно, что Кострома играет в специфический футбол. В первом круге мы от них пропустили три мяча. Теперь – два. Один – с пенальти. Уже прогресс», – так прокомментировал итог встречи Денис Попов, главный тренер «Черноморца».

Это были его последние слова на посту главного тренера команды: сегодня стало известно, что клуб Попова решил уволить. Вот слова гендиректора «Черноморца» Константина Гордиюка, которые он сказал нашему корреспонденту:

– Мы благодарны за проделанную работу. Денис принял команду в непростой период, и команда с ним набрала пять очков. Я принял решение, что команде будет лучше, если мы расстанемся. На данный момент команду к очень сложному тройнику будет готовить Саркисов.

— А если говорить о тренере на постоянной основе? — С увольнения Попова прошло меньше часа. Пока я склоняюсь к Саркисову. Поиск ведётся постоянно, но сейчас Саркисов — оптимальный вариант. Он прекрасно знает команду, работал с Евсеевым. Он работал с начала сезона и знает каждого футболиста. Что-то ломать сейчас бессмысленно,

«Челябинск» устраивает перестрелку и клонирует голы

Команда Романа Пилипчука всё дальше откатывается от стыков. Всего одна победа в семи весенних турах. Причём снова спаслись на последних минутах. «СКА-Хабаровск» выдал идеальный первый тайм – команда Алексея Поддубского забила два мяча (отличились Хакобо Алькальде и Степан Глотов). Могли сделать и 3:0 – удар Глотова на 32-й минуте потащил Даниил Голиков.

Пилипчуку вновь помогли замены – в перерыве на поле появились Никита Першин и Баба Н’Диайе. Ивуариец отыграл один мяч (голевую отдал Рамазан Гаджимурадов). Он же мог забить снова на 71-й минуте – Алексей Кузнецов выручил «СКА-Хабаровск».

Развязка получилось огненной. Сначала главный арбитр Олег Гусаков проигнорировал падение Александра Гаглоева в штрафной «Челябинска». А затем хозяева устроили финальный штурм. Кузнецов спас после удара Булата Гатина. Но с ударом Яна Гудкова вратарь СКА уже не справился. Гаджимурадов записал на свой счёт ещё один ассист (у него уже 9+5 по «гол+пас» в сезоне). Интересно, что в прошлом туре с «Черноморцем» (1:1) тоже забил Гудков. После такого же навеса.

Яркая ничья, но без каких-либо турнирных дивидендов для обеих команд.

«Урал» снова потерял очки

Кажется, команда Василия Березуцкого потихоньку настраивается на стыки. Отставание от «Родины» только растёт. В прошлом туре «Урал» спокойно расправился с «Чайкой» (5:0). Казалось, что с ещё одним аутсайдером проблем не возникнет. Однако «Уфа» весной неплохо прибавила – в прошлом туре лишь на последних секундах упустила победу над «Торпедо».

Несмотря на общее преимущество по ударам и опасным моментам (2,22 xG против 0,48), «Урал» так и не взломал чужую оборону. Более того – «Уфа» в концовке почти вырвала победу. Осман Минуталаев на последних секундах зарядил в крестовину. Очень вялый матч от «Урала». Не помог даже главный весенний джокер – Никита Морозов (вышел на замену на 69-й минуте, но не забил). А ведь «Ротор» и «Спартак» уже близко – так можно и из топ-4 слететь.

По «Уфе» – команда Омари Тетрадзе в следующем туре играет против «Черноморца». Намечается мощная рубка за выживание!

Стандарты «Шинника» снова решают

Артём Булойчик и его футболисты прервали ничейную серию. Заодно продлили беспроигрышную – уже шесть встреч подряд без поражений. «Волга» завязла в оборонительных построениях «Шинника» – нанесли всего шесть ударов за игру. Чаще всего угрожали чужим воротам после стандартов. Впрочем, у ярославцев этот компонент работает гораздо сильнее. На 77-й минуте Даниил Корнюшин открылся под подачу Артура Галояна с углового и срезал мяч в центр штрафной, откуда его в свои ворота перевёл Денис Рахманов.

Отдельную премию заслужил Тимофей Митров – вратарь «Шинника» при счёте 0:0 спас команду после удара Игната Касьянова. Это был самый убойный момент «Волги» в матче. После автогола Рахманова «Шинник» спокойно сыграл на удержание и забрал победу.

Ничья в противостоянии бывших тренеров «Спартака»

«Торпедо» и «Арсенал» выдали аккуратный первый тайм и проснулись после перерыва. Причём туляки выглядели гораздо лучше – на 65-й минуте Игорь Горбунов вывел гостей вперёд. Забил своей бывшей команде. Отметим цифры Даниила Пенчикова, который отдал голевую передачу – у защитник «Арсенала» уже 5+3 по «гол+пас» в этом сезоне Первой лиги.

Олегу Кононову помогла «жирная» скамейка. Руслан Апеков, Дмитрий Цыпченко и Алексей Каштанов вышли спасать игру во втором тайме. Дмитрий Гунько попробовал перевести «Арсенал» на тройку центральных защитников, но «Торпедо» всё-таки конвертировало своё преимущество в гол. На 85-й минуте Апеков навесил на Цыпченко, который отправил мяч в сетку.

Для понимания – у «Арсенала» всего лишь три сухих матча в 28 турах. По «Торпедо» – пару недель назад многие думали, что Кононов пойдёт на штурм зоны стыков. Видимо, уже не в этом сезоне.

Трудовая победа «Ротора»

Дмитрий Парфёнов перетряхнул состав – дал нескольким лидерам (если в иерархии «Ротора» вообще есть такое понятие) отдых. На 11-й минуте Давид Давидян приложился издали и распечатал ворота «Сокола». При этом гости не развалились после пропущенного. Держали оборону и несколько раз угрожали воротам Никиты Чагрова.

Во втором тайме «Ротор» создал лишь один по-настоящему опасный момент – Илья Сафронов не смог перекинуть Тимура Крайкова. В концовке «Сокол» едва не оформил сенсацию – после дальнего удара Чагров выпустил мяч из рук и едва не позволил соперникам занести его в сетку. Рабочие три очка для «Ротора», который провёл ротацию и остался в топ-4.

Чемпионская интрига жива — «Родина» расправилась с «Факелом»

Команда Хуана Диаса в первом тайме катком прошлась по «Факелу». По сути, результат был сделан за первые полчаса. Сначала забил Иван Тимошенко (в пятом матче подряд). Затем отличился Магомедхабиб Абдусаламов. Ещё один гол закинул Артём Максименко – у «русского Златана» уже 13 голов в сезоне. Две голевые передачи на свой счёт записал Йорди Рейна, который теперь занимает первую строчку в списке лучших ассистентов чемпионата (8).

Плохой матч провёл голкипер «Факела» Игорь Обухов, который весной выбил из стартового состава Даниила Фролкина. В двух эпизодах просто не дотянулся до мяча. Да и ко всему «Факелу» были вопросы – слишком много потерь в центре поля, стерильный контроль мяча без обостряющих передач. «Родина» за ошибки карала мгновенно и без лишнего снисхождения.

Олег Василенко в перерыве поменял схему, однако «Родина» сбавила темп и перешла на контратакующий режим. «Факела» хватило только на гол Белайди Пуси на 85-й минуте. Четвёртая победа «Родины» подряд. 16 матчей без поражений. И отставание от первого места всего в четыре очка. Команды сильнее в Первой лиге сейчас просто нет. «Урал», кстати, от второго места уже в шести очках.