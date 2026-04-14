В УЕФА назвали неприемлемой жалобу "Барселоны"

Жалоба испанского футбольного клуба "Барселона" на судейство в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" является неприемлемой. Об этом сообщает пресс-служба контрольно-этической и дисциплинарной комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее ТАСС сообщал, что "Барселона" отправила жалобу в УЕФА из-за низкого уровня судейства в первом матче с "Атлетико", в котором "Барселона" уступила со счетом 0:2. Каталонский клуб недоволен тем, что во втором тайме не был назначен пенальти за игру рукой защитника "Атлетико" Марка Пубиля. В "Барселоне" заявили, что это судейское решение противоречило правилам и напрямую повлияло на ход матча и его результат.

"После первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Атлетико", состоявшегося 8 апреля 2026 года, "Барселона" подала протест по поводу решения арбитра. 13 апреля 2026 года контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА признал протест неприемлемым", - говорится в заявлении УЕФА.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Мадриде и начнется в 22:00 мск.