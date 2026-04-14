"Балтика" не смогла договориться со своим защитником

Лидер обороны калининградцев может покинуть клуб этим летом. По данным источника, "Балтика" пока не может договориться с Кевином Андраде по новому контракту. Сообщается, что скорее всего центральный защитник покинет клуб уже этим летом.

Отмечается, что в Калининграде хотят выручить за игрока около 3,5 миллионов евро.

Андраде перебрался в "Балтику" в январе 2024 года. Контракт футболиста действует до лета 2027-го. В текущем сезоне 26-летний колумбиец провел за команду 27 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом.