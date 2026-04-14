Три футболиста «Сочи» включены в символическую сборную 24‑го тура РПЛ

Подписчики Telegram‑канала МАТЧ ПРЕМЬЕР определили символическую сборную 24‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

В команду вошли три игрока «Сочи» и два футболиста московского «Динамо». «Сочи» и «Динамо» — единственные команды, одержавшие победы в своих матчах тура. Остальные встречи закончились вничью.

Символическая сборная 24‑го тура РПЛ выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Волк («Динамо» Махачкала);

Защитники: Роман Зобнин («Спартак»), Сесар Монтес («Локомотив»), Кирилл Заика, Вячеслав Литвинов (оба — «Сочи»).

Полузащитники: Артур Гомес («Динамо»), Максим Мухин («Сочи»), Николай Титков («Балтика»), Кирилл Щетинин («Ростов»);

Нападающие: Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Муми Нгамале («Динамо» Москва).

