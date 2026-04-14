Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался насчет возвращения Валерия Газзаева на пост главного наставника армейцев.

«Не надо Газзаеву возвращаться в ЦСКА. В одну реку дважды не входят. Он своё выиграл уже. У Газзаева такие сумасшедшие победы были. Он убрал полкоманды после назначения в ЦСКА, набрал игроков, в которых поверил и которые поверили ему. Он правильно воспитал их, из-за чего команда блестяще играла. При Газзаеве в порядке было всё: оборона, полузащита, нападение. Он поставил игру команде, а это самое главное. Сейчас же нет ничего, один Тороп старается отбивать», — сказал Пономарёв.

Валерий Газаев был главным тренером ЦСКА в 2001–2003 и 2004–2008 годах. Под его руководством армейская команда трижды становилась чемпионом России, четыре раза выигрывала Кубок страны и трижды получала Суперкубок России. В сезоне 2004/2005 ЦСКА завоевал Кубок УЕФА, став первым российским клубом, выигравшим этот трофей.

Газзаев — наиболее титулованный российский тренер по числу выигранных медалей и кубков в российской истории, а также единственный тренер-россиянин, под руководством которого был выигран европейский клубный трофей.

Сейчас Газзаев – советник правления московского «Динамо».

После 24-х туров РПЛ ЦСКА занимает 5-е место, имея в активе 42 очка.