Губерниев — о Сафонове: «Отделил мух от котлет»

Губерниев о Сафонове: «Его калибра сейчас такие люди, как Овечкин, Кучеров, наши теннисисты. Была история с украинцем Забарным, который оказался слабым, футбол отделил мух от котлет»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил с похвалой в адрес голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Парижане прошли «Ливерпуль» в 1/4 финала ЛЧ с общим счетом 4:0.
«Посмотрите, какой красавец Матвей Сафонов! Человек не боится конкуренции, берет себя в руки после глупых ошибок, которые бывали у всех вратарей, включая Яшина, Дасаева, Буффона и Дзоффа. Сафонов показывает настоящее величие. Он превращается в спортсмена, который представляет Россию на мировом уровне. Калибра Сафонова сейчас такие люди, как Овечкин, Кучеров, наши теннисисты. Матвей – абсолютно грандиозный вратарь, который выиграл конкуренцию и стал незаменимым. Была история с украинцем Забарным, который оказался, мягко говоря, слабым. Жена его тоже выступала. А футбол отделил мух от котлет. Я восхищаюсь Сафоновым, он большой спортсмен. Мы неоднократно говорили с Акинфеевым на эту тему. Игорь тоже великий, вопросов нет. Я спрашивал, неужели ему было неинтересно попробовать себя в Европе. Он отвечал: «Нет, у меня своя история». Играть нужно с лучшими в мире – то, что делает Сафонов», – сказал Губерниев.
