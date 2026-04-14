Роман Зобнин рассказал, какой результат будет неплохим для «Спартака» по итогам текущего сезона

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил «Матч ТВ», что если команда займет место в топ‑3 РПЛ и выиграет Кубок России, то это будет неплохим результатом.

В воскресенье «Спартак» в 24‑м туре МИР РПЛ на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Красно‑белые» набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, уступая ЦСКА по дополнительным показателям.

В Кубке России команда Хуана Карлоса Карседо 6 мая сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов.

— Если команда выиграет Кубок России и попадет в топ‑3 РПЛ, сезон будет успешным?

— Выиграть Кубок, да, конечно. Почему нет? В чемпионате всегда хочется место выше, но с учетом того, что мы имеем на данный момент, тройка с учетом того, что мы выигрываем кубок, — неплохо, — сказал Зобнин «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» 19 апреля сыграет дома против «Ахмата».

