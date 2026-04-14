Колосков раскритиковал новый лимит в РПЛ

Колосков о новом лимите: «Зачем пять легионеров на скамейке? Неразумная трата денег. Вместо них бы всего-навсего три иностранца – два воспитанника бы в обойме были»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает нерациональной покупку клубами большого количества легионеро.
Ранее Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ – в сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7. Действующие ограничения позволяют заявлять до 13 иностранных футболистов, 8 из которых могут одновременно находиться на поле.
«У меня возникает вопрос, зачем пять иностранцев на скамейке держать? Какой смысл в этом: покупать дорогостоящих футболистов и сажать их на скамейку?
Я думаю, это неразумная трата денег, и вместо них бы не пять, а всего-навсего три иностранца. А два бы наших, российских воспитанника были в обойме у главного тренера», – сказал Колосков.
