Колосков раскритиковал новый лимит в РПЛ

Колосков о новом лимите: пять иностранцев на скамейке – неразумная трата денег.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает нерациональной покупку клубами большого количества легионеро.

Ранее Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ – в сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7. Действующие ограничения позволяют заявлять до 13 иностранных футболистов, 8 из которых могут одновременно находиться на поле.

«У меня возникает вопрос, зачем пять иностранцев на скамейке держать? Какой смысл в этом: покупать дорогостоящих футболистов и сажать их на скамейку?

Я думаю, это неразумная трата денег, и вместо них бы не пять, а всего-навсего три иностранца. А два бы наших, российских воспитанника были в обойме у главного тренера», – сказал Колосков.

