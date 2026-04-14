"Зенит" поздравил Клаудиньо

Бывший игрок "Зенита" выиграл чемпионский титул в составе "Аль-Садда". Пресс-служба "Зенита" опубликовала поздравления, адресованные бывшему полузащитнику Клаудиньо.

"У "Аль-Садда" все получилось! Поздравляем Клауда со вторым подряд чемпионством в Катаре", - подписали сине-бело-голубые видео с экс-хавбеком.

Напомним, Клаудиньо выступал за петербургскую команду с 2021 по 2024 год, после чего перебрался в Катар. В составе клуба с берегов Невы бразилец провел 124 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.