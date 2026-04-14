Кордоба: хватит уже недооценивать "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о готовности команды к финишному отрезку чемпионата.

"Насколько команда готова к тяжёлой концовке? Нам постоянно задают подобного рода вопросы — готовы мы или не готовы. Мне кажется, хватит уже нас недооценивать. Мы будем бороться до самого конца. А по окончании сезона посмотрим — выиграем или нет", - ответил Кордоба.

В минувшие выходные "Краснодар" сыграл на выезде вничью с "Зенитом" в 24-м туре Российской Премьер-Лиги и сохранил лидерство в турнирной таблице. Матч проходил на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершился вничью - 1:1.

Таким образом краснодарская команда набрала 53 очка и по-прежнему опережает петербуржцев на одно очко. До конца текущего розыгрыша чемпионата осталось шесть туров.