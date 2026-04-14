«Локомотив» продлил контракт с Бакаевым

Полузащитник Зелимхан Бакаев продлил контракт с московским «Локомотивом», сообщает пресс‑служба клуба.

Новое соглашение 29‑летнего футболиста с железнодорожниками рассчитано до 2029 года. Предыдущий контракт хавбека истекал летом 2027‑го.

Бакаев выступает за «Локомотив» с июля 2025 года. Всего за команду он провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал девять голевых передач.

