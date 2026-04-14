Президент «Наполи» предлагает радикальные изменения в правилах футбольных матчей

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил ряд радикальных изменений в правилах игры, чтобы привлечь молодёжь к футболу. Он выразил обеспокоенность тем, что современные зрители теряют интерес к традиционному формату матчей из-за недостатка динамики. В своём заявлении Де Лаурентис отметил, что игра должна стать короче, жёстче и зрелищнее.

Главная идея владельца клуба заключается в сокращении таймов с 45 до 25 минут. По его словам, это позволит командам играть с большей интенсивностью и повысит зрелищность матчей. Он также предложил полностью искоренить симуляцию, утверждая, что любой игрок, пойманный на нарушении правил, должен немедленно покинуть поле.

Кроме того, изменения коснутся системы дисциплинарных взысканий. Де Лаурентис выступает за отмену жёлтых и красных карточек, предлагая вместо этого ввести временные дисквалификации на пять или 20 минут, как это делается в хоккее или регби.

Президент «Наполи» настаивает на том, что футболу необходимо больше голов для привлечения зрителей. Он считает, что правила следует пересмотреть в пользу атакующей игры.

«Нам нужно больше зрелищности, иначе мы навсегда потеряем своих зрителей», — приводит слова Де Лаурентиса The Athletic.