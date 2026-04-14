На стадионе "Атлетико" укоротят траву после жалобы "Барселоны"

Газон на стадионе «Атлетико» подстригут после жалобы «Барсы».

Сегодня на «Метрополитано» пройдет ответная игра «Атлетико» и «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:0). В понедельник главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик пожаловался представителям УЕФА на высоту травы на поле и ее недостаточную увлажненность.

Как сообщает журналистка Елена Кондис, после тренировки «Барселоны» траву на поле подстригли. Сегодня днем газон будет подстрижен еще раз, чтобы высота травы соответствовала регламенту. УЕФА обязался обеспечить, чтобы к вечеру высота травы не превышала 26 миллиметров. Согласно регламенту, она не должна превышать 30 миллиметров.

Отмечается, что в «Атлетико» восприняли жалобы Флика как попытку усилить давление перед матчем.