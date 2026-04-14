Мостовой прокомментировал слова Абаскаля про работу тренером в РПЛ

Мостовой о словах Абаскаля про работу тренером в РПЛ: «Время уже ушло – тем более, у нас псевдотренеры на каждой остановке. Никогда не лез, как многие – я слишком хороший человек для этого»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой считает, что вряд ли сможет получить работу главным тренером.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что Мостовой мог бы тренировать в РПЛ: «А у Мостового есть тренерская лицензия? Его не приглашают? В «Сельте» был великолепен!»
«Было бы мне лет 35, 30 – одно дело. Но время, чтобы возглавить какую-то команду, уже ушло. Тем более в нашей стране, где псевдотренеры на каждой остановке. У меня телефон всегда доступен, я к предложениям открыт. Но я никогда не лез, как многие. Я слишком хороший человек для такого», – сказал Мостовой.
