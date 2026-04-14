Годовая прибыль РФС превысила 1,8 млрд рублей.

Выручка РФС за 2025 год увеличилась на 6,6% – до 8,19 млрд рублей. Больше всего было получено от продажи ТВ-прав и рекламных прав – 7,28 млрд рублей. От продажи билетов РФС выручил 298,99 млн рублей.

Организация также получила 312,3 млн рублей от передачи вещательных и спонсорских прав УЕФА. Расходы на оплату труда составили 1,66 млрд рублей.

На организацию матчей было потрачено 2,73 млрд рублей.

С 2022 года сборная России принимает участие только в товарищеских матчах из-за ситуации на Украине. В 2025 году команда под руководством Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), а также Перу (1:1) и Чили (0:2).