Экс-защитник МЮ: болельщикам «Барселоны» пора проснуться

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказал мнение о противостоянии «Атлетико» и «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Он призвал болельщиков каталонского клуба взглянуть правде в глаза после поражения в первом матче со счётом 0:2. Эвра считает, что нынешний состав «Барселоны» значительно уступает команде образца 2015 года.

«Болельщикам «Барселоны» пора проснуться и взглянуть правде в глаза. В Лиге чемпионов ситуация складывается не в пользу каталонцев — вероятность получить красную карточку сейчас выше, чем добиться победы. К сожалению, это становится привычным — в текущем розыгрыше ЛЧ команда уже дважды оставалась в меньшинстве за девять матчей. Абсолютно уверен в Диего Симеоне и его подопечных, они хорошо подготовлены и способны переломить ситуацию. Болельщикам «Барсы» стоит проявить сдержанность — времена безоговорочного доминирования, похоже, остались позади», — приводит слова Эвра Sport.es

Первый матч состоялся 8 апреля в Барселоне, мадридский клуб одержал победу благодаря голам Хулиана Альвареса и Александра Сёрлота. Ответная встреча пройдёт сегодня, 14 апреля, в Мадриде.