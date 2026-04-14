Стало известно решение руководства "Сочи" по Осинькину

Стало известно будущее главного тренера "Сочи" Игоря Осинькина в клубе.

© Rusfootball

По информации источника, руководство не планирует продлевать контракт с российским специалистом. "Сочи" рассматривает кандидатуру иностранного тренера на сезон в Первой лиге.

Игорь Осинькин стал главным тренером российского клуба в начале сентября 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений.