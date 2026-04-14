Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче против "Краснодара". Российский специалист заявил, что уверен в своей команде перед матчем с "Краснодаром".

"Готовимся, несмотря ни на что, к "Краснодару". Уверен в своей команде, в футболистах. В поединках с серьёзным соперником обычно мы даже играем лучше, чем такие поединки, как с махачкалинским "Динамо" и "Пари НН", - сказал Талалаев Metaratings.

В воскресенье, 19 апреля, состоится матч "Краснодара" против калининградской "Балтики" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. "Балтика" располагается на четвертой строчке с 44 баллами в своем активе.