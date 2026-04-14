Главный тренер «Амкала» войдет в штаб «Крыльев Советов».

Главный тренер «Амкала» Панов войдет в штаб «Крыльев Советов». Он выиграл Медиалигу и Кубок МФЛ – крупнейшие турниры медиафутбола
Главный тренер «Амкала» Виталий Панов войдет в тренерский штаб «Крыльев Советов».
46-летний специалист станет ассистентом Сергея Булатова, контракт рассчитан на один год.
На прошлой неделе Панов присутствовал на игре самарцев против ЦСКА (2:5).
Панов мог прийти в «Крылья» вместе с Булатовым еще весной прошлого года, однако тогда клуб назначил на пост главного тренера Магомеда Адиева.
Панов возглавляет «Амкал» с 2024 года. Он привел команду к победам в WINLINE Медиалиге и Кубке Медиалиги – крупнейших турнирах медиафутбола.
Также под его руководством клуб дважды подряд доходил до 4-й стадии FONBET Кубка России.
Отметим, что сегодня вышло медиафутбольное шоу «Стол», в котором Панов заявил, что не собирается покидать «Амкал» в ближайшее время.
«Крылья» после 24 туров Мир РПЛ занимают 13-е место в таблице, набрав 22 очка.
