«Барселона» готовит запасной план на случай срыва трансфера Бастони

«Барселона» разрабатывает альтернативные варианты на случай, если подписание защитника «Интера» Алессандро Бастони не состоится. По информации Transfer News Live в соцсети Х, руководство клуба нацелено на укрепление центра обороны. Защитник «Болоньи» Джон Лукуми стал альтернативой в случае срыва сделки с Бастони.

Бастони остаётся главным кандидатом в шорт-листе спортивного директора. Итальянец подходит под игровую модель тренера Ханс-Дитера Флика благодаря своим качествам при начале атак и уверенной игре в ситуациях один на один. Тем не менее осуществить трансфер будет сложно из-за высокой цены игрока.

Лукуми провёл 38 матчей за «Болонью» в этом сезоне во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет € 25 млн.