В «Сочи» прокомментировали информацию о намерении расстаться с Осинькиным

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Сергей Новиков, отвечая на вопрос о возможном уходе главного тренера Игоря Осинькина, заявил «Матч ТВ», что команда сосредоточена на подготовке к матчу с «Ростовом».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Сочи» расстанется с Осинькиным и попробует договориться с иностранным тренером на следующий сезон.

— Пока никаких комментариев нет. Мы готовимся к матчу с «Ростовом», нас это больше волнует, — сказал Новиков «Матч ТВ».

После 24 туров МИР РПЛ «Сочи» с 12 очками располагается на последней, 16‑й позиции турнирной таблицы, отставая от зоны стыковых матчей на девять баллов. В следующем туре 17 апреля сочинцы сыграют против «Ростова» на выезде.

