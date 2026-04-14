Директор «Локо» высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Ульянов о чемпионской гонке в РПЛ: «Локомотив» всегда борется.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что железнодорожники по-прежнему борются за чемпионство в Мир РПЛ.

За 6 туров до конца сезона «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 45 очков – на 8 меньше, чем у лидирующего «Краснодара».

– «Локомотив» называют самой российской командой РПЛ. Согласны с мнением, что сейчас вы лучшие по работе с российскими футболистами?

– Ну, если мнение есть… Конечно, я разделяю его.

– Когда лимит окончательно ужесточат, «Локомотив» будет лидером РПЛ?

– Он и так лидер. В тройке находимся – для статуса лидера куда уж больше-то?

– Сейчас «Локомотив» борется за чемпионство?

– Мы всегда боремся. Любой спортсмен хочет добиваться результата. Мы на третьем месте.

– В этом сезоне команда еще участвует в чемпионской гонке?

– Да, мы на третьем месте сейчас, – сказал Ульянов.