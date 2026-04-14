Директор «Локо» высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Директор «Локо» Ульянов о чемпионской гонке в РПЛ: «Мы всегда боремся. В тройке находимся – для статуса лидера куда уж больше-то?»
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что железнодорожники по-прежнему борются за чемпионство в Мир РПЛ.
За 6 туров до конца сезона «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 45 очков – на 8 меньше, чем у лидирующего «Краснодара».
– «Локомотив» называют самой российской командой РПЛ. Согласны с мнением, что сейчас вы лучшие по работе с российскими футболистами?
– Ну, если мнение есть… Конечно, я разделяю его.
– Когда лимит окончательно ужесточат, «Локомотив» будет лидером РПЛ?
– Он и так лидер. В тройке находимся – для статуса лидера куда уж больше-то?
– Сейчас «Локомотив» борется за чемпионство?
– Мы всегда боремся. Любой спортсмен хочет добиваться результата. Мы на третьем месте.
– В этом сезоне команда еще участвует в чемпионской гонке?
– Да, мы на третьем месте сейчас, – сказал Ульянов.