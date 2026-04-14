Клуб АПЛ объявил об уходе главного тренера

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола покинет футбольный клуб по окончании сезона‑2025/26, сообщает пресс‑служба английской команды.

Тренер по физической подготовке Пабло де ла Торре также покинет клуб в конце сезона.

По данным The Athletic, клуб уже начал поиски замены испанскому 43‑летнему специалисту. Киран МакКенна из «Ипсвич Таун» рассматривается в качестве одного из главных кандидатов, но рассматриваются и другие претенденты.

Ираола работает в «Борнмуте» с 2023 года. В нынешнем сезоне команда набрала 45 очков после 32 туров и занимает 11‑е место в турнирной таблице английской премьер‑лиги (АПЛ).