«Челси» может перехватить трансферную цель «Арсенала»

«Челси» проявляет интерес к левому защитнику «Ньюкасла» Льюису Холлу, за которым также следит «Арсенал». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в контракте 21-летнего футболиста нет пункта о досрочном расторжении контракта. Любые потенциальные переговоры начнутся с суммы в районе £ 50-55 млн (€ 57,5-62,5 млн), однако, вероятно, «сороки» запросят значительно больше, если в борьбу за игрока вступят несколько клубов.

В нынешнем сезоне Холл принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.