Ямаль побил рекорд Мбаппе по голам в Лиге чемпионов до 19-летия

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль побил рекорд экс-форварда «Монако» и «ПСЖ» Килиана Мбаппе по количеству голов в Лиге чемпионов до 19-летия. Забитый мяч Ямаля в ответной встрече четвертьфинала с мадридским «Атлетико» стал для него 11-м в соревновании.

Вингер сине-гранатовых открыл счёт на четвёртой минуте. Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Ямаль отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами в 10 играх. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.