Фёдор Смолов: не «Зениту» жаловаться на лояльность судей

Бывший форвард «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о судействе в Мир РПЛ по отношению к «Зениту».

«Сколько жёлтых или потенциально вторых жёлтых не додали Барриосу? Ну, как бы, кому жаловаться-то? У Барриоса, по совокупности его пребывания в чемпионате, жёлтых и красных… у 10 игроков не наберётся, сколько ему не додали. Ну, 100%! Ему в том сезоне, когда он прямыми в колени прыгал даже жёлтую не давали. Весной, когда решался вопрос чемпионства, его в двух-трёх матчах подряд должны были удалять и ни разу не дали вторую жёлтую. Поэтому, мне кажется, не «Зениту» жаловаться на лояльность судей», — сказал Смолов в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

После 24 матчей в чемпионате России «Зенит» набрал 52 очка и занимает второе местов турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 53 очка.