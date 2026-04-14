«Реал» и «Ливерпуль» имеют право купить Шлоттербека за 50–60 млн евро до середины июля. Отступные в контракте с «Боруссией» прописаны лишь для трех клубов
Нико Шлоттербек был бы готов присоединиться к «Реалу» или «Ливерпулю».
Ранее стало известно, что защитник продлил контракт с «Боруссией» Дортмунд. В документе прописаны отступные в размере 50–60 млн евро, но активировать этот пункт имеют право лишь несколько клубов.
Bild удалось выяснить, что всего таких команд указано три. Две из них – это «Ливерпуль» и «Реал Мадрид».
Также отмечается, что клаусула будет доступна только до середины лета, примерно до конца чемпионата мира. Таким образом, если она будет активирована, у «Боруссии» будет время на поиск замены одному из лидеров обороны.
