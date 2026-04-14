Арбелоа ответил на слова Компани о возможном камбэке «Реала» в матче с «Баварией»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал слова Венсана Компани, возглавляющего «Баварию», что мюнхенский клуб наряду со «сливочными» способен сделать что-то невероятное. Также бельгийский специалист сообщил, что знает, как доставить неприятности испанскому гранду.
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «сливочные» уступили «Баварии» со счётом 1:2. В среду, 15 апреля, команды проведут ответную игру в Мюнхене.