Экитике мог порвать ахиллово сухожилие и рискует пропустить до года

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил травму в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Французский футболист не смог подняться самостоятельно и покинул поле на носилках.

Экитике мог порвать ахиллово сухожилие и рискует пропустить от девяти месяцев до года. Об этом сообщает Абдул Салам Аль-Шаммари, специализирующийся на спортивных травмах, на странице в социальной сети X.

На 30-й минуте Экитике заменил крайний нападающий Мохамед Салах.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.