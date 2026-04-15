«ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ в 3-й раз подряд

«ПСЖ» в третий раз подряд сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

Команда Луиса Энрике дважды обыграла «Ливерпуль» в четвертьфинале – 2:0 и 2:0. На следующей стадии она встретится с «Реалом» или «Баварией».

В сезоне-2024/25 парижане стали победителями ЛЧ, а в сезоне-2023/24 вылетели в полуфинале от «Боруссии» Дортмунд.