«Барселона» обыграла «Атлетико» и вылетела из Лиги чемпионов

Барселона на выезде обыграла мадридский Атлетико в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 14 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Ламин Ямаль и Ферран Торрес, у хозяев гол на счету Адемолы Лукмана. «Барселона» завершала матч вдесятером, в концовке матча за фол последней надежды был удален Эрик Гарсия.

Первый матч завершился победой «Атлетико» со счетом 2:0. «Барселона» по сумме двух матчей вылетела из турнира.

«Атлетико» вышел в полуфинал. За право сыграть в решающем матче Лиги чемпионов мадридцы поспорят с победителем противостояния «Арсенала» со «Спортингом».