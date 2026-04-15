Локателли и «Ювентус» согласовали новый контракт до 2030 года
«Ювентус» близок к подписанию нового контракта со своим капитаном Мануэлем Локателли.
28-летний хавбек сборной Италии и туринцы согласовали продление договора до 2030 года.
Действующий контракт с Локателли рассчитан до июня 2028-го. Полузащитник выступает за «Ювентус» с 2021 года.
В 30 матчах текущего сезона Серии А на счету Локателли 1 гол и 2 ассиста.
Мазепин считает, что Россия сможет претендовать на ЧМ-2031 по водным видам: «Если у нас будет инфраструктура и комиссары от World Aquatics примут ее»
Коккинакис, Чжичжэнь Чжан, Соррибес-Тормо и Калинина заявились на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу
Мичков с 1+2 в матче против «Монреаля» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Снаггеруд с 2+2 и Сваймен с шатаутом
