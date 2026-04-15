Российский нападающий поучаствовал в потасовке и получил прямую красную карточку в матче

Российский нападающий клуба «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов получил прямую красную в матче 1/16 финала Открытого кубка США против «Колорадо‑Спрингс».

Встреча состоялась в Колорадо‑Спрингс и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Сулейманов вышел в стартовом составе и был удален на 78‑й минуте встречи за то, что толкнул соперника. «Спортинг» вылетел из Открытого кубка США.

— На 78‑й минуте «Спортинг» остался вдесятером, когда Сулейманов получил красную карточку после потасовки между командами, произошедшей после того, как сам Шапи получил травму в результате неосторожного подката от Эйдана Рочи, — говорится в текстовой трансляции на сайте «Канзас‑Сити».

В России 26‑летний форвард известен по выступлениям за «Краснодар», также он играл за турецкий «Гиресунспор», израильский «Хапоэль» (Беэр‑Шева) и греческий «Арис».