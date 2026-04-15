Умер четырехкратный победитель Кубка европейских чемпионов

Четырехкратный победитель Кубка европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) в составе испанского футбольного клуба "Реал" Хосе Сантамария умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

© Архивное фото

Причины смерти не сообщаются.

"Сантамария навсегда останется в памяти как один из величайших символов нашего клуба, - сказал президент "Реала" Флорентино Перес. - Он был частью команды, которая навсегда останется в памяти всех мадридистов и футбольных болельщиков по всему миру. Вместе с Альфредо Ди Стефано, Ференцем Пушкашем, Пако Хенто и Раймоном Копа эта команда начала строить легенду о "Реале". Сантамария всегда олицетворял ценности нашего клуба, и до самого последнего момента "Реал" был главной страстью его жизни".

Сантамария выступал за сборные Уругвая и Испании. Он родился в Уругвае в 1929 году, с 1947 по 1957 год он выступал за уругвайский "Насьональ", с которым стал четырехкратным чемпионом страны. С 1957 по 1966 год он был игроком "Реала", с которым стал обладателем Кубка европейских чемпионов в 1958, 1959, 1960 и 1966 годах. Также в составе мадридской команды он стал шестикратным чемпионом Испании и один раз выиграл кубок страны.