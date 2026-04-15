Алхазов разобрал причины вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Комментатор Оkkо Спорт Денис Алхазов прокомментировал итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Барселоной» (1:2).

«Барселону» страшно жаль — одна из самых обаятельный и ярких команд мира снова досадно вылетает из Лиги чемпионов. Но почему это произошло? Если не говорить о судействе, в котором без сомнений разберутся, то первая причина — свежесть. Системообразующий игрок Педри, без которого ход мяча немыслим, выглядел не лучшим образом. У Флика он играет три матча в старте, почему-то Ханси не дал ему отдохнуть на выходных, а ещё Ямалю, Эрику Гарсии, Педри и Торресу. А Симеоне не просто ротировал состав, а подменил его на молодёжь.

Второе — умение «Атлетико» терпеть. В этом у Симеоне вторая молодость. Пусть в обороне не Годин и Миранда, а Ленгле — его оборонительные прелести мы видели, но «Атлетико» прямо выгрызает турниры в плей-офф. Это мы видели что в Кубке, что в Лиге чемпионов. Наверное, можно скромно шептаться об односторонности «Барселоны». Вот у той же «Баварии» есть навесы, дальние удары, а «Барса» всё по-своему пытается заглянуть в чужую штрафную и меняет атакующий стиль только экстренно. Но «Барса» могла и, наверное, должна была забивать третий. А два удаления подряд в плей-офф Лиги чемпионов — такое несчастье «Барселону» преследует не первый год», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».