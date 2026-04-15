Президент Бразилии рассказал, как к нему за советом приходил Анчелотти

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что главный тренер футбольной сборной страны Карло Анчелотти спрашивал его мнение относительно возможного включения нападающего Неймара в состав команды на чемпионат мира‑2026.

На чемпионате мира сборная Бразилии в группе С сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

— У меня была возможность поговорить с Анчелотти, и он спросил меня: «Как вы думаете, стоит ли вызывать Неймара в сборную?» И я ответил: «Послушайте, если он физически готов… У него есть футбольные способности». Нужно знать, хочет ли он этого. Если хочет, он должен быть профессионалом, — приводит слова Лулы да Силвы Globo.

34‑летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии — 79 голов. В текущем сезоне чемпионата Бразилии форвард провел пять матчей, забил три мяча, футболист вернулся в строй после травмы в феврале.

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет c 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Игры турнира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.