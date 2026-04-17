Селюк заявил, что Дзюба может затмить всех комментаторов на ТВ

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после завершения карьеры может стать хорошим комментатором и ведущим.

— Я очень хорошо отношусь к Дзюбе. Считаю его одним из лучших нападающих России. Он это доказал, побил все рекорды. Если Артем захочет продлить карьеру, может играть дальше. Он ведь забивает больше некоторых нападающих, которых брали за миллионы. Я считаю, что Дзюба ничем не ангажирован, за исключением дружбы со Слуцким. Артем мог бы стать суперкомментатором, вести шоу, как Линекер в Англии. Он футболист с чувством юмора. Думаю, передачи с Дзюбой были бы гораздо интереснее шоу с Черданцевым. К Артёму все бы потянулись, он не ангажирован, — сказал Селюк Metaratings.ru.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Контракт 37-летнего футболиста с тольяттинским клубом был рассчитан до конца до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 1,2 млн евро.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 22 матчах за «Акрон», в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.

После 24-х туров РПЛ тольяттинский клуб занимает 12-е место в турнирной таблицек, набрав 22 очка.