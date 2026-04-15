Официально: Раков вернулся в "Локомотив"

Московский "Локомотив" объявил о досрочном прекращении аренды нападающего Вадима Ракова в "Крыльях Советов". За самарскую команду форвард выступал с начала сезона 2025/2026, но затем получил травму, которая оказалась серьёзной. Раков не выходил на поле с ноября прошлого года.

"Досрочное прекращение аренды в "Крыльях Советов" связано с тем, что нападающий больше не сыграет в этом сезоне из-за повреждения. По договорённости с самарским клубом он вернётся домой, где будет проходить реабилитацию под присмотром медицинского штаба "Локомотива". С возвращением, Вадим! Здоровья, сил и скорейшего восстановления", — говорится в заявлении на официальном сайте "Локомотива".

В составе "Крыльев Советов" Вадим Раков в первой части текущего сезона провёл 11 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.