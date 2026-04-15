Чемпион Германии по футболу по итогам сезона‑2025/26 получит обновленный трофей, поскольку на салатнице не осталось места для гравировки, сообщает Bild.

Как отмечается, Немецкой футбольной лиге (DFL) пришлось расширить площадь трофея за счету замены внешнего кольца, работу выполнил мастер из Бремена. Ожидается, что благодаря произведенным изменениям места хватит для следующих 30 чемпионов.

В 1960‑х годах внутренние пластины трофея были увеличены — с семи до десяти строк. В 1981 году было добавлено дополнительное серебряное кольцо и пять новых драгоценных камней общим весом 71,98 карата.

Последний раз трофей был обновлен в 2009 году, теперь он весит более одиннадцати килограммов и имеет диаметр 56 см.

После 29 туров чемпионата Германии лидирует «Бавария», на 12 очков опережающая занимающую второе место дортмундскую «Боруссию».